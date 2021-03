Loto : Un jackpot historique de plus 35 MDH par un habitant de la ville d’El Aroui

Avec plus de 35 millions de dirhams (MDH), un Marocain de la ville d’El Aroui a gagné, lundi, la plus grande cagnotte de l'histoire du Loto et de la Loterie nationale. Il va ainsi empocher une somme record de 30 511 227 dirhams, indique la Loterie nationale dans un communiqué, qui précise que le ticket gagnant a été validé dans la ville d'El Aroui, près de Nador.

«Les données personnelles du gagnant, dont l'identité ne peut être révélée sans son accord, sont strictement protégées par les dispositions de la loi 09.08», souligne le communiqué.

Celui-ci rappelle qu’en janvier dernier, la Société de gestion de la loterie nationale (SGLN) a annoncé la mise en jeu de la somme record de 21 MDH, la plus importante cagnotte de son histoire à ce moment. Or, depuis neuf semaines, faute de gagnant, le jackpot en jeu n'avait cessé de grimper, et le suspense s'intensifiait à chaque tirage, jusqu' à ce qu'un heureux gagnant soit annoncé, poursuit la même source.

Ce Marocain devient ainsi «le 210e gagnant de grand jackpot et le 33 milliardaire en centimes depuis l'introduction de ce jeu en 1978». La même source précise que le tirage du Loto offre une chance sur 13 983 816 de gagner le gros lot, tandis que pour ce tirage, 52 247 coupons ont été joués et la combinaison gagnante était le : 29 -10 - 32 - 36 - 15 - 2.

Créée en 1971, afin d'unifier les structures déjà existantes et d'encadrer la commercialisation des jeux, la Loterie nationale est une institution à but non lucratif et à vocation sociale et solidaire, récompensée par le label RSE de la CGEM, et par des certifications internationales de la World Lottery Association (WLA) et de la European Lotteries (EL).