Maroc : Les propriétaires de cafés et restaurants en ordre dispersé à l'approche de Ramadan

Alors que le mois sacré approche à grands pas, dans un contexte d’incertitudes quant aux mesures qui seront adoptées par le gouvernement, les propriétaires de cafés et restaurants remettent sur la table leur dossier revendicatif. Cette semaine, une réunion sous la bannière de l’Association nationale des propriétaires de cafés et restaurants du Maroc n’a pas permis de trancher quant à la décision d’organiser, dès la semaine prochaine, une grève nationale de 48h.

«Il y a des discussions au niveau national. Le bureau national est allé dans le sens d'une grève. Mais depuis deux jours, nous avons été confrontés à un problème technique concernant les réunions, car environ 60% ne pouvaient pas participer à la réunion à distance», nous confie Noureddine El Harrak. Le président de l’Association nationale des propriétaires de cafés et restaurants du Maroc (ANPCRM) assure qu’une deuxième réunion doit se tenir ce mercredi pour trancher.

«La grève en tant qu’orientation est présente auprès de 50% des adhérents. Les autres préfèrent donner des pouvoirs aux sections régionales pour décider des formes de protestation qu'elles souhaitent, à partir de lundi et c'est ce que nous prévoyons de résoudre dans la soirée.» Noureddine El Harrak

Une exonération complète ou partielle des impôts

Le président de l’ANPCRM dénonce, par la même occasion, la fermeture de tout canal de dialogue avec les autorités. «Depuis le début de la crise, nous avons écrit au Comité de veille économique pour communiquer avec nous», affirme-t-il. Il cite ainsi les horaires pendant le mois sacré comme exemple, affirmant ne pas savoir si les cafés et les restaurants seront autorisés à ouvrir. «C’est regrettable, sachant que le Ramadan demande du temps pour se préparer. Un grand nombre de cafés et de restaurants n’ont pas lancé les préparatifs car ils considèrent que la situation n’est pas claire et ont peur des pertes», regrette-t-il.

Noureddine El Harrak peut comprendre une décision de fermeture des cafés et restaurants pendant ce mois sacré, à condition de «s’asseoir autour de la table de dialogue afin de chercher des solutions et éviter l'effondrement du secteur». Il rappelle l’une de leurs revendications : «une exonération complète des impôts ou un allégement fiscal».

«Il est inacceptable que les chiffres d’affaires chutant de plus de 70%, on nous demande de travailler avec une capacité d’accueil de 50%. Or l’Etat exige que nous payions 100% des frais d'exploitation temporaires du domaine public et 100% des honoraires et impôts professionnels.» Noureddine El Harrak

Les professionnels divisés quant au mois de Ramadan

Mais bien que cette dernière revendication semble faire l'unanimité au sein de la Fédération des cafés et restaurants, qui réunit plusieurs associations du secteur, la grève, elle, ne mobilise pas tout le monde. «C’est orchestré par les métiers de bouche et les traiteurs et les cafés», nous confie ce mercredi un restaurateur casablancais bien informé. «Ils défendent une ouverture pendant le Ramadan, ce que je peux comprendre puisqu’il s’agit d’une importante période pour eux, mais les restaurateurs n’y trouvent pas d’intérêts puisque les autorités veulent qu’on ferme», tranche-t-il, considérant que «c’est limite leur donner raison».

«Pour nous, ce n’est pas du tout la solution. Cet appel à la grève n’a pas eu d’échos chez les restaurateurs. Personne d’entre nous ne compte suivre le mouvement», enchaîne-t-il. Et d’expliquer que «les cafés militent depuis un moment pour l’élargissement des plages horaires mais ils n’ont eu aucun retour car le message des autorités est très clair».

«Evidemment que nous voulons rouvrir pendant ce mois. Mais personnellement, je préfère avoir un Ramadan confiné ou restreint pour pouvoir travailler par la suite d’une façon normale et qu’on arrête ces aménagements d’horaires qui, au bout d’un moment, ne riment plus à rien.» Restaurateur à Casablanca

Notre source se dit ainsi «prête à faire un sacrifice pour Ramadan» mais «comprendre que pour d’autres professionnels du secteur, il s’agit d’un grand sacrifice puisqu’ils font un gros chiffre d’affaires pendant ce mois sacré». «Il y a plein de restaurateurs qui font un chiffre à travers l’alcool et qui n’ouvrent jamais pendant Ramadan. Pour eux, fermer pendant cette période est donc une habitude», rappelle-t-il.

«Bien que nous soyons tous réuni au sein de la Fédération et au sein d’associations, les intérêts divergent parfois. Chacun travaille différemment et il n’y a pas une seule parole ou ligne et je pense que le gouvernement joue un peu là-dessus», conclut-il.