Bank of Africa : Impacté par la crise et le coût du risque, le bénéfice chute de 62% en 2020

Le résultat net part de Bank Of Africa - BMCE Group s’est établi à 738 millions de dirhams à fin décembre 2020, soit -62% par rapport à un an auparavant. Cette baisse a été de -29% en neutralisant l’effet du don d’un milliard de dirhams au Fonds de gestion de la pandémie du Covid-19, indique le groupe dans un communiqué à l’issue du conseil d'Administration de Bank Of Africa -BMCE Group, réuni vendredi sous la présidence d’Othman Benjelloun, au siège social de la banque à Casablanca.

BOA explique que la baisse de son résultat net part du groupe s’explique aussi par la hausse du coût du risque consolidé de +57% à 3,5 milliards de dirhams en décembre 2020 et du coût du risque social en hausse de +67% à 1,5 milliard de dirhams en décembre 2020 ainsi que la contreperformance des différentes activités dans un contexte national et international peu favorable impacté par la crise Covid-19.

Les résultats financiers du groupe montrent une résilience de l’activité avec une légère hausse de +1% du produit net bancaire consolidé à 14 milliards de dirhams, tirée par la progression de la marge d’intérêt de +5% et le résultat des opérations de marché de +3%.

L’année dernière, le groupe bancaire a continué le chantier de réduction des coûts. Ainsi, il fait état d’une bonne maitrise des charges générales d’exploitation qui baissent de -6% pour la Banque SA. En excluant le don, les charges générales d'exploitation du Groupe baissent de -3%, contre une hausse de +7% du résultat brut d’exploitation consolidé à 6 202 millions de dirhams.

Le communiqué évoque aussi une nonne dynamique commerciale avec un encours des crédits consolidés qui s’est apprécié de +4% passant à 194,2 milliards de dirhams à fin décembre 2020 ; une hausse portée par l’augmentation des crédits de la Banque au Maroc de +4,4%, ajoute le communiqué.

Bank Of Africa souligne aussi un gain en part de marché crédits, qui passe de 12,28% à fin décembre 2019 à 12,48% à fin décembre 2020, ainsi qu’une bonnes réalisations des dépôts clientèle consolidés avec une évolution de +2% à fin décembre 2020 s’établissant à 207,1 milliards de dirhams contre 202,8 milliards de dirhams en décembre 2019.