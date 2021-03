Journée de la Terre : Plusieurs sit-in en solidarité avec la Palestine interdits au Maroc

Pour célébrer la Journée de la Terre, commémorant chaque 30 mars le peuple palestinien et marquant les événements de ce jour en 1976, des manifestations annoncées par des militants réunis sous la bannière du Front marocain pour le soutien à la Palestine et contre la normalisation ont été interdites dans plusieurs villes du royaume. «Au Maroc, interdictions des actions de soutien au peuple palestinien à Rabat, Casablanca, El Jadida, Khénifra, Guerif et Beni Taghjijt», écrit le journaliste et militant Salaheddine Lemaizi sur son compte Twitter.

Au Maroc, interdictions des actions de soutien au peuple palestinien à Rabat, Casa, El Jadida, Khenifra, Guersif et Bni Taghjijt. Dans un silence quasi-absolu des médias, surtout francophones. #Journéedelaterre #PalestineLandDay #Palestine pic.twitter.com/6OB60eLERb — Salaheddine Lemaizi (@LemaizO) March 30, 2021

Une interdiction qui intervient après l’annonce, lundi, du refus des autorités locales de de la région de Rabat-Salé-Kénitra d’autoriser un sit-in devant le Parlement à l’appel du Front marocain. Dans un communiqué, les autorités ont expliqué que cette décision a été prise suite à «la prorogation des mesures sanitaires pour limiter les effets de la pandémie du nouveau coronavirus» et «en application du protocole préventif en vigueur».

Début mars, 15 instances marocaines politiques, syndicales et associatives avaient convenu de mettre en place un cadre «visant à renverser et à résister à la normalisation» avec Israël. Elles ont ainsi mis en place un «Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation» et élu un secrétariat national composé de 17 membres avec Taïeb Madmad comme coordinateur et Abdessamad Fathi et Sion Assidon au secrétariat comme coordinateurs adjoints.