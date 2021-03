Technologies vertes : Un partenariat pour mobiliser l'expertise des MRE signé à Rabat

Une convention de partenariat a été signée, mardi à Rabat, avec pour objectif d'identifier et mobiliser l'expertise des Marocains résidant à l'étranger (MRE) dans le domaine des technologies vertes, et ce au profit des communautés scientifiques et académiques nationales. Cette convention a été paraphée par la ministre déléguée chargé des Marocains résidant à l'étranger, Nezha El Ouafi, le ministre de l'Énergie, des mines et de l’environnement, Aziz Rabbah et le directeur général de l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN), Badr Ikken, dans le cadre d'une cérémonie, initiée en mode hybride, pour présenter le programme de mobilisation des compétences dans le domaine des technologies vertes.

A travers ce partenariat, les trois acteurs ont ainsi décidé de joindre leurs forces afin de faciliter et de catalyser le grand potentiel de transfert de savoir et de savoir-faire dans le domaine des énergies renouvelables et en optimiser l’impact sur l'économie nationale.

Intervenant à cette occasion, Nezha El Ouafi a indiqué que la signature de ce cadre de partenariat vise à institutionnaliser la coopération entre les deux départements ministériels et l'IRESEN dans la perspective de la mise en œuvre du programme de mobilisation des compétences dans le domaine des technologies vertes. Ce programme, a poursuivi la ministre, constituera une plateforme idoine à même de mobiliser les compétences des MRE experts en développement durable et en économie verte ainsi que leur mise en relation.

Le nouveau cadre permettra également de consolider les contributions de ces experts dans les grands chantiers initiés au Maroc et qui ambitionnent de garantir un développement économique durable du Royaume, a-t-elle noté.

Le programme national de mobilisation de compétences des Marocains résidant à l’étranger a été adopté par le conseil de gouvernement en janvier 2021. Ce programme qui vise l’institutionnalisation de la mobilisation de ces compétences, permettra la mobilisation de 10 000 compétences et 500 000 investisseurs à l’horizon 2030, afin de renforcer leur contribution aux chantiers du développement du royaume.