Cinéma : Installation des membres de la Commission du Fonds d'aide à la production nationale

Le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, Othman El Ferdaous a procédé, mardi à Rabat, à l'installation des membres de la Commission du Fonds d'aide à la production des œuvres cinématographiques. Lors de cette rencontre, le ministre a mis en avant les efforts que déploie son département en collaboration avec le Centre cinématographique marocain (CCM) afin de promouvoir l'industrie cinématographique nationale pour qu'elle soit à la hauteur des aspirations du royaume.

Cité dans un communiqué du CCM, Othman El Ferdaous a souligné l'importance de la culture et du cinéma et leur rôle dans le développement social et le façonnement d'une identité multiculturelle, ouverte et diversifiée forte des valeurs qui consolident le capital culturel, cinématographique et artistique du Maroc. Présidée par Ghita El Khayat, écrivaine, critique de cinéma et journaliste, la Commission du Fonds d'aide à la production des œuvres cinématographiques compte parmi ses membres Moulim El Aroussi, intellectuel, universitaire et écrivain, Leila Charadi, universitaire et spécialiste de cinéma et Omar Belkhamar, universitaire et critique de cinéma.

Elle comprend également Hamana Ma El Aïnin, journaliste, Habiba Belkacem, ancienne productrice, Najlaa Benmbarek, journaliste, Nezha El Hadrami, représentante du ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports - Département de la communication -, Loubna Tahiri, représentante du ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports - Département de la culture - et Mourad Latifi, représentant du CCM.