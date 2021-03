Vu de l’espace, le plus long tapis convoyeur du monde se trouve au Maroc

Le Maroc abrite le plus long tapis convoyeur au monde. Ce dispositif mécanique est utilisé pour transporter les roches phosphatées extraites à Boukraa, l’une des plus grandes mines de phosphate au monde. La petite ville est située au sud-est de la ville de Laâyoune et est habitée presque exclusivement par des salariés de PhosBoukraa, filiale du géant de l’Office chérifien des phosphates (OCP).

Le tapis convoyeur de Boukraa est un outil majeur dans la chaîne de l’extraction et de la production de phosphate dans la région. Le système d’enroulement de ceintures interconnectées est utilisé pour transporter le minerai de phosphate de l'exploitation minière à 30 kilomètres au sud de la ville de Laâyoune, où il peut être exporté vers le monde entier, a écrit Atlas Obscura.

Le tapis convoyeur permet ainsi de remplacer les nombreux camions de transport du minerai de phosphate jusqu’à la côte sur une distance de près de 100 kilomètres. Ce système de transport extra-long «achemine 2 000 tonnes de roches par heure», écrivait la National Aeronautics and Space Administration (NASA) en 2018. Selon l’agence américaine spaciale, cette piste apparentée à une ceinture a «souvent attiré l’attention des astronautes dans ce paysage par ailleurs presque sans particularités».

Une ceinture vue du ciel et de l’espace

En effet, sur son chemin vers Laâyoune, le vent souffle les particules plus légères de minerai blanc au large de la ceinture. Cela crée une «strie ivoire audacieuse sur toute la longueur du système de transport», écrit Atlas Obscura. Cette strie ivoire audacieuse peut être vue depuis l'espace, selon les images satellite de la NASA.

En 2000, des images satellite en couleurs vraies de la NASA ont montré la ceinture depuis l’espace. «Dans les deux images, une ligne droite bien visible part du centre des opérations minières vers le nord-ouest. En 2008, ce système de bande transporteuse était le plus long du monde», a encore écrit la NASA.

L’extraction de phosphate dans la région a commencé dans les années 1960, tandis que l’exploitation minière de phosphate de Boukraa s'est développée en 1974. D’autres images satellites de la NASA en 2018 montrent que la zone autour de la mine s’est considérablement développée au cours des cinq dernières décennies.