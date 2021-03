Couvre-feu pendant Ramadan : Le PAM appelle à dissiper les craintes des Marocains

Le Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM) a appelé, mardi, le gouvernement, à rompre avec la «logique d'indifférence» quant aux attentes et l'inquiétude des Marocains face à l'exacerbation des répercussions de la crise pandémique. Dans un communiqué à l’issue de la réunion hebdomadaire de son bureau politique, tenue en présentiel à Marrakech, le parti a ainsi appelé à rompre avec l’approche qu'il a adoptée depuis le début de la crise sanitaire et veiller à communiquer avec la population.

Le parti du Tracteur a également appelé à dissiper les craintes des Marocains quant aux mesures restrictives qui les attendent pendant le mois sacré du Ramadan, surtout pour les secteurs les plus touchés, comme le tourisme, les cafés et restaurants, les commerçants, les artisans et d’autres.

La formation politique d’Abdellatif Ouahbi a évoqué également ses craintes face à la ruée internationale «contraire à l'éthique» sur les vaccins, qui a commencé à «emprunter des voies dangereuses contredisant les relations internationales fondées sur le respect et la coopération». Le PAM a appelé, dans ce sens, l’exécutif à «faire preuve de plus de vigilance et travailler pour diversifier les partenaires de notre pays et faire appel à de nos relations internationales dans ce domaine».

Par ailleurs, le parti a également appelé tous les partis nationaux à un dialogue politique «responsable» devant conduire à la signature d'une «charte éthique qui promet le respect des lois et des règles d'une élection libre et honorable».