Maroc : Lancement d'une campagne digitale contre la violence à l’encontre des enfants

L’association AMANE et l’ONG AIDA ont annoncé, ce mardi, le lancement de «KAFA», une campagne digitale pour lutter contre les violences à l’encontre des enfants au Maroc. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre du projet du «Renforcement de la réponse du dispositif de protection intégrée de la violence sexuelle dans les villes de Fès et Meknès» (REDIP), financé par l’Agence catalane de coopération au développement (ACCD).

«Qu’elle soit physique, sexuelle, psychologique ou de la négligence, la violence à l’encontre des enfants est encore très répandue au Maroc. Il s’agit d’un phénomène mondial d’atteinte manifeste aux Droits de l’enfant, portant préjudice à son intégrité et occasionnant des répercussions sur sa santé physique et psychologique», indique l’association AMANE dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

L’ONG reconnait ainsi que la violence «est difficile à détecter et à signaler en raison de ses multiples formes qui évoluent avec les progrès des nouvelles technologies numériques, une plus grande mobilité des populations (migration, tourisme, voyages...), mais aussi à cause de son caractère tabou». «De ce fait, nombreux enfants victimes/survivant.e.s de violences, notamment de violences sexuelles, se voient privés de l’accès au système de prise en charge et de protection», regrette-t-elle.

Avec AIDA, AMANE affirme que la lutte contre les violences à l’encontre des enfants est «comme un grand puzzle qui nécessite l’engagement de tout le monde», et considère qu’il est «nécessaire aussi un changement de comportement des citoyen.ne.s».

La campagne digitale «KAFA» vise, dans ce sens, à «sensibiliser et conscientiser le grand public, tant les adultes que les enfants, pour qu’ils deviennent des protecteurs actifs des enfants de toute forme de violence».