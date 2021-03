Maroc : L’AMCI et l’AUF promeuvent la coopération académique et scientifique entre pays africains

L'Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) et l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) ont signé, lundi à Rabat, un accord de partenariat pour promouvoir la coopération académique et scientifique au profit des pays africains. L'accord a été signé par l’Ambassadeur Directeur Général de l’AMCI, Mohamed Methqal et le Recteur de l’AUF, Slim Khalbous, à l'issue d'un entretien entre les deux responsables, indique un communiqué de l'AMCI.

Cet accord, qui s’inscrit dans la mise en œuvre de la Vision Royale pour la promotion du capital humain africain, devrait permettre à l’AMCI et à l’AUF de conjuguer leurs efforts à travers une série de programmes axés autour du renforcement des capacités des chercheurs africains afin d’intégrer des programmes de mobilité universitaire au Maroc et la mise à disposition de formations en ligne au profit des chercheurs africains et organisation d’ateliers de formation, selon la même.

Il s'agit aussi du soutien à l’entrepreneuriat et à l’employabilité des lauréats africains du Maroc et l'intégration des étudiants et des lauréats de la coopération du Maroc dans le dispositif d’incubation des start-up initié par l’AUF.

A travers cet accord avec l’AUF, l’Agence marocaine de coopération internationale, qui contribue dans la mise en œuvre des programmes de coopération en étroite coordination avec le Ministère des Affaires étrangères, poursuit ainsi son engagement dans la promotion du capital humain en Afrique.