Marrakech : Le plasticien Moulay Ismail Alaoui El Fatihi n'est plus

L'artiste-peintre Moulay Ismail Alaoui El Fatihi est décédé, lundi matin à Marrakech, des suites d'un malaise de santé à l'âge de 70 ans, selln la famille. Le défunt a été inhumé après la prière d'Al-Asr au cimetière de Bab Aghmat.

Connu pour son parcours artistique distingué, le regretté plasticien, qui a encadré des générations d'artistes à la Maison des jeunes à Arsat Al Hamed dans la cité ocre, compte parmi les pionniers et fondateurs des arts plastiques au Maroc.

Les toiles du défunt, qui ont acquis une renommée internationale et sont exposées dans de nombreuses galeries, mêlent la calligraphie arabe, la nature et le surréalisme, outre d'autres œuvres picturales non dévoilées qui ont été vendues à des étrangers.

Les tableaux de Feu El Fatihi, qui était très discret puisqu'il n'était pas trop présent lors des expositions aussi bien au Maroc qu'à l'étranger, représentaient les paysages naturels et la réalité du Maroc en général, et ceux de Marrakech en particulier.