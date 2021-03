Défense : Une délégation militaire des Emirats au Maroc

Le ministre délégué chargé de l’Administration de Défense Nationale, Abdellatif Loudyi, a reçu ce lundi 29 mars, une délégation militaire émiratie conduite par le général de division Hamad Mohammed Thani Al Rumaithi, chef d'Etat-Major des Forces armées des Émirats Arabes Unis.

Les discussions entre les deux responsables ont porté sur le renforcement de la coopération militaire maroco-émiratie et les moyens de la porter à la hauteur des relations privilégiées et du partenariat stratégique qui lient les deux pays. La délégation a été également reçue par l’inspecteur général des Forces Armées Royales (FAR) le général de corps d'armée, Abdelfattah Louarak.

La coopération militaire entre les FAR et les Forces Armées Emiraties est régie par un accord cadre, signé en mai 2006. Elle porte essentiellement sur les domaines de la formation, l’échange de visites, et le soutien opérationnel, technique et matériel.

Les questions de défense ont été épargnées par l’impact de la crise diplomatique et politique entre le royaume et les Emirats de 2019 et 2020. En pleine tension entre les deux pays, une délégation militaire marocaine conduite par le ministre Loudiyi s’était rendue, en février 2019, pour prendre part au Salon international de la défense IDEX-NAVDEX. Une visite marquée par ses entretiens avec son homologue émirati pour les Affaires de Défense.