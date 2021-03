Maroc : Suspension des lignes aériennes avec l’Espagne et la France

Les autorités marocaines ont décidé de suspendre les voyages aériens depuis et vers l’Espagne et la France, à partir de mardi 30 mars. La date de la levée de cette mesure n’est pas connue, mais Yabiladi a appris de sources proches que la décision a été prise dans le cadre des efforts pour limiter la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus et surtout des nouvelles variantes hautement transmissibles.

La France et l’Espagne s’ajoutent ainsi à une quarantaine de pays avec lesquels les liaisons aériennes restent suspendues pour les mêmes motifs. Le Danemark, l’Afrique du Sud et le Royaume-Uni y figurent, tout comme nombre de pays européens ayant identifié la présence de nouvelles variantes, en plus de l’Egypte, de l’Algérie, de la Tunisie, du Liban, du Koweït et de l’Argentine, entre autres.