Tanger : La FMEJ ouvre sa section régionale les 2 et 3 avril

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) tient, les 2 et 3 avril prochain, l'Assemblée générale constitutive de sa section régionale pour la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, cinquième section créée en l'espace de quatre mois, après celles des régions de Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued Ed Dahab, Guelmim-Oued Noun et l'Oriental.

Plus de 60 éditeurs prendront part à cette réunion, qui poursuivra le débat sur les chantiers de qualification, de moralisation et de mobilisation pour des médias régionaux actifs et influents au service du public et des questions nationales vitales, indique la FMEJ dans un communiqué.

Cette échéance revêt une importance toute particulière, étant donné la spécificité de la région, berceau de la presse marocaine, "ce qui requiert des éditeurs de la région du nord de mettre les pratiques d'aujourd'hui à la hauteur d'un passé glorieux", et des exigences d'une région qui se trouve au coeur du rêve méditerranéen avec son cortège de défis et d'espoirs de part et d'autre de la Méditerranée.

Pour ce faire, un colloque sur le thème: "Manarat Al Moutawassit: opportunités d'intégration dans un océan de défis", sera organisé en marge de l'AG constitutive, avec la participation de l'ancien président tunisien, Moncef Marzouki, de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mohamed Benaïssa, du président de l'Université euro-méditerranéenne de Fès, Mostapha Bousmina, et du président de la Fédération internationale des journalistes, Younes Mjahed.

Au menu de cette manifestation des hommages à des personnalités de la ville du Détroit ayant marqué la presse nationale, notamment feu Noureddine Sail, Amina Souissi, Zhor El Ghazali, Touria Souaf et Abdelaziz Guennouni, outre des journalistes des médias publics, dans le cadre de la consécration de la culture de la reconnaissance entre journalistes.