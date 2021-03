Covid-19 : La ville de Dakhla passe au confinement strict

Les autorités locales de Dakhla ont décidé, ce lundi, d’un retour au confinement strict dans la ville. Cette mesure a été prise après la découverte d’un foyer infectieux, où plus de 40 cas du variant britannique de la covid-19, dont la majorité ont été identifiés au sein des étudiants de l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG).

Citant des sources informées, les médias locaux ont indiqué que cette mesure est valable pour les 72 heures à venir. Les mêmes sources ont averti que cette souche se caractérise par une propagation rapide, en particulier chez les jeunes, ce qui accentue la gravité de l’infection.

Les mesures de précaution, un couvre-feu nocturne est décrété, sauf pour des cas particuliers. De même, les restaurants seront fermés, les cafés, les magasins et les grandes surfaces. Les fêtes et les rassemblements publics ou privés sont interdits, ainsi que les voyages depuis et vers la ville de Dakhla.