Marrakech redonne vie à la tradition de distillation de la fleur d’oranger Zahria

Le Musée Mohammed VI pour la civilisation de l'eau au Maroc Aman a organisé, dimanche, la cérémonie de distillation de la fleur d’oranger Zahria, dans le cadre de la préservation des coutumes et des traditions du Maroc.

Comme chaque début de printemps, la fête de la fleur d’oranger capitalise sur cette tradition ancestrale, où les femmes se rassemblent pour distiller cette fleur blanche qu’offrent les milliers de bigaradiers d’orangers à la senteur envoûtante.

Au Programme de cet événement figuraient une cérémonie et démonstration artisanales de la distillation de la fleur d’oranger, une animation artistique (musique andalouse) et une dégustation de thé et de gâteaux marocains aromatisés à la fleur d’oranger.

La cérémonie permis au public de découvrir ces techniques de distillation, a indiqué à la MAP le directeur du Musée Mohammed VI pour la civilisation de l’eau au Maroc, Mohamed Ali Mohyi. Dans ce sens, il a appelé à la préservation de cette tradition qui se perpétue depuis des siècles, rappelant que Marrakech, à l’instar des autres villes ancestrales pays, œuvre pour assurer la pérennité de ce patrimoine immatériel et empêcher sa disparition.

La cérémonie de distillation de la fleur d’oranger est une occasion pour le public de découvrir ce musée, une institution culturelle qui a pour vocation de préserver la mémoire, de diffuser et de mettre en valeur le patrimoine hydraulique marocain comme un référent de la gestion de l’eau au niveau mondial.