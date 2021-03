Tanger : Découverte de bouteilles en verre datées du XIVe siècle

Une quinzaine de bouteilles en verre qui remonteraient au XIVe siècle ont été découvertes, dimanche, soigneusement enterrées sur le toit de l’un des magasins situés sur le mur entourant Dar Debagh sur le côté Est de la médina de Tanger.

Ces bouteilles ont été découvertes dans le cadre des travaux du programme de réhabilitation et de mise en valeur de la médina de Tanger, réalisé par l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), sous la supervision et le suivi de la wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, indique un communiqué de l'Agence.

La même source précise que cette collection était utilisée dans la préservation et le transport de certaines substances liquides, telles que l’huile, le jus et les fermenteurs. Après avoir été inspectées par le conservateur régional du patrimoine, il s'est avéré qu'elles appartiennent au type de bouteilles appelées Dames Jeanne, dont l'histoire est associée à un conte ancien datant du XIVe siècle, fait savoir l'APDN.

Ces bouteilles ont été conservées comme preuve historique pour une utilisation dans certains des lieux d’exposition muséale de la ville. Certaines parmi elles portent le nom de la ville de Barcelone et d’autres celui de la ville de Vilella, située aux environs de Tarragone (Espagne).

Ce type de bouteilles a continué à être fabriqué et utilisé jusqu'au milieu du XXe siècle.