Maroc : Le Conseil académique de la Rabita Mohammadia des oulémas tient son assemblée générale

Le Conseil académique de la Rabita Mohammadia des oulémas tiendra, lundi, sa 26è assemblée générale (AG), conformément aux dispositions du Dahir portant création de la Rabita.

A l'ordre du jour de cette assemblée, qui sera tenue en visioconférence, figurent la présentation des rapports moral et financier au titre de l'année 2020, ainsi que des exposés sur les actions de la Rabita et son plan d'action au service des constantes du pays, indique la Rabita dans un communiqué.

L'ordre du jour de cette AG comprend également la présentation des projets des centres de recherche, des unités scientifiques et des programmes de formation, dont le programme de lutte contre la radicalisation en ligne des jeunes (lutte contre la violence, la haine et l'extrémisme), lancé par la Rabita en partenariat avec l'ambassade du Japon au Maroc et le Programme des Nations unies pour le développement au Maroc, ainsi que la mise en œuvre de la convention de partenariat et de coopération stratégique entre la Rabita et l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO).