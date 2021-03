Casablanca : Deux fonctionnaires de police soupçonnés de faux et usage de faux

La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a déféré, samedi, devant le parquet près de la Cour d'appel de Casablanca, deux fonctionnaires de police, de grades d'officier principal et d'officier, relevant de la préfecture de police de Casablanca, après l'achèvement de l'enquête sur leur implication présumée dans une affaire de falsification et usage de documents officiels, de vol et d'atteinte à l'inviolabilité du domicile.

La BNPJ avait placé les deux suspects en garde à vue sur décision du parquet, après avoir été suspectés de falsification de documents officiels en incluant de fausses informations dans des procès juridiques réalisés dans le cadre d'une affaire de trafic de drogue et de psychotropes, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Les deux fonctionnaires sont poursuivis également pour vol d'une somme d'argent d'un domicile qu'ils ont perquisitionné sans respect des formalités prévues par la loi.

Parallèlement à l'enquête judiciaire, la DGSN a décidé de suspendre de leurs fonctions les deux policiers, en attendant l'issue de la procédure en cours.