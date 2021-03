Maroc - Ethiopie : Consultations pour la mise en œuvre la coalition pour l'accès à l’énergie durable

Le ministre de l'Energie, des mines et de l’environnement, Aziz Rabbah, s’est entretenu, récemment par visioconférence, avec le ministre éthiopien de l’Eau et de l'énergie, Sileshi Bekele, dans le cadre des travaux de la Coalition maroco-éthiopienne pour l’accès à l’énergie durable.

Ces entretiens, qui se sont déroulés en présence de Frehiwot Woldehana, ministre éthiopien délégué de l’énergie et Mustapha Bakkoury, président directeur général de Masen, ont porté sur l’état d’avancement des travaux visant la mise en œuvre de cette coalition, indique un communiqué du ministère de l'Energie, des mines et de l’environnement.

Les deux parties ont pris note de la finalisation des projets de gouvernance et de feuille de route de ladite coalition, souligne le communiqué. Elles se sont également accordées à lancer la phase de mobilisation des partenaires stratégiques pour l’implémentation technique et juridique du secrétariat de la coalition et à œuvrer à la mobilisation des financements nécessaires d’ici la fin de l’année courante.

Cette coalition, rappelle-t-on, a été annoncée lors du Sommet Action pour le climat en 2019, en marge de l’assemblée générale des Nations unis et a pour objet d’assurer un accès général à l'énergie durable dans les pays les moins avancés et autres pays en développement, conformément à l’Agenda onusien 2030.