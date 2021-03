Afrique : L’Algérie tente de chasser dans le pré carré du Maroc

Le ministre algérien des Affaires étrangères effectue une nouvelle tournée en Afrique. Cette fois, Sabri Boukadoum a choisi de mettre le cap sur des pays qualifiés d’alliés traditionnels du royaume.

Sa première escale, le mercredi 24 mars, était à Yaoundé où il a eu des entretiens avec le président camerounais, Paul Biya, et son, homologue Lejeune Mbella Mbella. Le lendemain, Boukadoum s’est envolé à Freetown où il a été reçu par le président de la Sierra-Léone, Julius Maada Bio, et s’est réuni aves la ministre des Affaires étrangères, Mme Nabeela Tunis. Ce vendredi 26 mars, l’Algérien s’est rendu en Guinée où il a eu des discussions avec le président Alpha Condé et le chef de la diplomatie Ibrahima Kalil Kaba.

La communication algérienne a inscrit cette tournée dans le cadre de la «redynamisation de la coopération bilatérale, dans divers domaines» entre ces pays et l’Algérie. La question du Sahara occidental n’a pas été mentionnée dans les communiqués du département des Affaires étrangères ou dans les tweets du ministre. Néanmoins à Conakry les deux chefs de diplomaties «ont abordé les multiples défis auxquels fait face le continent africain, notamment en matière de paix et de sécurité», rapporte l’APS.

Le Cameroun et la Sierra Léone soutiennent le plan marocain d’autonomie au Sahara. Freetown appuie également l’adhésion de Rabat à la CEDEAO. Quant à la Guinée, elle a déjà ouvert, en janvier 2020, un consulat à Dakhla. Ce qui avait provoqué l’ire d’Alger. «Les graves décisions unilatérales de la Guinée et du Gabon d’ouvrir des consulats au Sahara Occidental ne peuvent en aucun cas légitimer l’occupation de ce territoire ni remettre en cause le droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination», avait dénoncé le département de Boukadoum.

A l’exception d’un mémorandum d’entente signé avec le Cameroun destiné à «approfondir les consultations politiques» entre les deux pays, les deux autres escales n’ont pas connu la conclusion d’accords.