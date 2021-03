Ceuta : Le retour des Marocains bloqués aura lieu avant le mois de Ramadan

La déléguée du gouvernement espagnol à Ceuta, Salvadora Mateus, a annoncé que le processus de retour des Marocains bloqués dans la ville aura lieu avant le début du mois de Ramadan. Lors d’un entretien accordé à la chaîne Radio Televisión Ceuta (RTVCE), la responsable a indiqué qu’une liste de 200 souhaitant revenir chez eux a été préparée.

La liste est constituée des noms de ressortissants marocains qui n’habitent pas à Ceuta, mais qui se sont retrouvés bloqués depuis la fermeture des frontières, il y a plus d’un an, à cause de la pandémie du nouveau coronavirus et l’instauration des mesures sanitaires pour endiguer la propagation de la Covid-19.

Depuis que cette mesure est entrée en vigueur, plusieurs voyages humanitaires ont été organisés en coordination entre les autorités marocaines et espagnoles. Au total, près de 653 Marocains ont pu retrouver leurs familles.