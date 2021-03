Marrakech : Une startup propose un système écologique de traitement des eaux usées

La sixième édition de la Semaine de l’eau et l’énergie organisée, les 24 et 25 mars courant, a offert l'opportunité pour la présentation d'une startup fondée par des Marocains, offrant un système de traitement et de réutilisation des eaux usées, écologique, abordable, performant et parfaitement adapté aux zones rurales.

Baptisée Green Watech, cette startup ambitionne de permettre aux populations rurales un accès au service d'assainissement, en utilisant une nouvelle solution innovante pour le traitement et la réutilisation des eaux usées domestiques.

Pour Richard Mugani, directeur technique au sein de cette entreprise, cette solution de filtre imbriqué répond aux perspectives du Maroc en termes de protection de l'environnement, d’amélioration de la qualité de vie de la population rurale et d’accès de tous, à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable.

Ce nouveau procédé destiné au traitement des eaux usées domestiques au niveau des petites communautés et villages en milieu rural, consiste à collecter les eaux usées domestiques, les filtrer et les traiter jusqu’à obtenir une eau de haute qualité qui peut être réutilisée en toute sécurité dans l'irrigation.

Ce procédé permet aussi la réduction des effets des rejets d'eaux usées (maladies de l'eau), la protection des ressources en eau (eaux souterraines et eaux de surface) mais aussi de minimiser l'utilisation d'eau douce pour l'irrigation, économiser l'eau en tant que ressource naturelle, développer le secteur agricole par la réutilisation des eaux usées traitées dans l’irrigation et en fin de compte améliorer la sécurité alimentaire.