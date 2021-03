La diplomatie des engrais rapproche davantage le Nigéria du Maroc

Dans une série de tweets, le président nigérian, Muhammadu Buhari, se félicite de l’accompagnement du royaume à la Presidential Fertilizer Initiative (PFI), lancée juste après la visite du roi Mohammed VI à Abuja en décembre 2016. «Ce partenariat mutuellement avantageux entre nos deux pays est un véritable exemple de la manière dont le commerce et le partenariat intra-africains devraient fonctionner», a-t-il salué.

Ses éloges interviennent trois semaines après la conclusion à Casablanca d’un accord entre Rabat et Abuja portant le développement d’une plate-forme de produits fertilisants pour un investissement de 1,3 milliard de dollars. Une signature faite lors de la visite d'une délégation nigériane conduite par le ministre d'Etat des Ressources pétrolières, Timpire Marlin Sylva.

Nigeria and Morocco have signed an agreement to develop a $1.3 billion Basic Chemicals Platform in Nigeria that will produce Ammonia and various NPK and DAP fertilisers, using Nigeria’s gas reserves. We are well on our way to becoming a regional and global fertiliser power house.