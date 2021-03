Casablanca : Un contenu raciste et misogyne en guise d’exercice à l’école française Ernest Renan

Au moment où le débat s’élargit en France sur la décolonisation des contenus scolaires, les élèves d’un établissement français au Maroc reçoivent un contenu raciste et misogyne, en guise d’exercice hors-classe. Les faits se sont récemment déroulés à l’école Ernest Renan de Casablanca, où les écoliers de CM2 ont reçu un exercice sur leurs tablettes, montrant des espèces de singes, entre lesquels s’est glissées l’image d’une femme noire. «Qui sont les grands singes ? Relie chacun à son image», lit-on dans l’énoncé.

Révoltés, des parents d’élèves ont diffusé cette image sur les réseaux sociaux, contestant et s’interrogeant comment un contenu pareil pouvait servir de support éducatif à leurs enfants. De fil en aiguille, la provenance de l’exercice a été retracée, montrant qu’il s’agit d’un extrait des manuels de la fondation française «La main à la pâte» pour l’éducation à la science, créée en 2011 par l’Ecole nationale supérieure (ENS).

Ce jeudi après-midi, l’école Ernest Renan a envoyé un mail signé par son directeur, à l’adresse des parents d’élèves, pour présenter de plates excuses. N’évoquant à aucun moment une charge raciste à dénoncer dans l’exercice, le courrier consulté par Yabiladi se contente de qualifier les faits de «maladresse inadmissible qui peut renvoyer à des amalgames tout à fait contraires» aux principes que l’école dit défendre.

Des excuses à minima

Ne s’exprimant pas non plus sur la position de l’établissement sur les messages colonialistes qui se trouvent encore dans certains manuels scolaires et supports éducatifs français, l’établissement évoque simplement un exercice qui «a pu, à juste titre, choquer [les] sensibilités». La direction présente ses excuses «au nom des enseignants de CM2» aux parents ainsi qu’aux enfants, sans pour autant adopter un langage pédagogique destiné aux écoliers, afin de leur expliquer l’importance et l’intérêt qui doit être accordé aux messages portés dans les manuels scolaires.

Contactée par Yabiladi dans l’après-midi pour s’expliquer sur ce contenu, la direction de l’établissement a bien confirmé avoir pris connaissance des faits, mais elle n’a pour l’heure fait aucune déclaration officielle. Sur les réseaux sociaux, des chercheurs, militants associatifs et enseignants ont dénoncé un racisme qui continue de sévir à travers les contenus scolaires proposés aux enfants.

Cependant, un communiqué de l'Agence pour l'enseignement française à l'étranger (AEFE), dont dépend l'école Ernest Renan, s'est voulu plus ferme. «Le choix de ce document raciste et sexiste est une faute grave à nos yeux, a dénoncé l'AEFE. Elle promet qu'«une enquête administrative est ouverte et l'AEFE prendra les mesures qui s'imposeront».