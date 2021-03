Covid-19 en prison : 77% des détenus prioritaires vaccinés

L'opération de vaccination contre le Coronavirus, ciblant la catégorie d'âge de plus de 60 ans, se poursuit dans divers établissements pénitentiaires, à l'instar de ce qui est en vigueur en dehors des établissements pénitentiaires, indique la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR). Dans un communiqué la DGAPR note que jusqu'à mercredi 77% de la catégorie ciblée au sein des établissements pénitentiaires ont été vaccinés, sachant que 0,8% des pensionnaires ciblés n'ont pas bénéficié de l'opération de vaccination pour des raisons de santé.

L'opération a concerné l'ensemble des pensionnaires de 60 établissements pénitentiaires et une partie des pensionnaires de 6 établissements pénitentiaires, soit 85% du nombre total des établissements pénitentiaires, en attendant le début de l'opération de vaccination dans les autres établissements, et ce en étroite coordination avec les autorités territoriales et sanitaires.

L'opération de vaccination des pensionnaires des établissements pénitentiaires «se déroule dans un climat marqué par l'engagement total des prisonniers qui ont fait preuve d'une grande coopération avec les staffs médicaux, eu égard à leur conscience de l'importance de cette vaccination pour endiguer la propagation du coronavirus parmi les détenus», note la DGAPR.