Taxis au Maroc : Les professionnels appellent à la fin des agréments de transport

Cinq syndicats représentants les professionnels du secteur du transport urbain ont signé une déclaration conjointe appelant le ministère de l’Intérieur à mettre fin aux agréments de transport. Dans des déclarations à Hespress, des représentants de ces syndicats ont dénoncé une décision des autorités locales qui auraient refusé de donner leur feu vert à une conférence de presse sur ce sujet.

«Il ne faut plus donner des agréments de transport et y mettre fin avant que le gouvernement ne présente des alternatives», a plaidé Mustapha Chaaoun, secrétaire général de l’Organisation démocratique du transport et de la logistique. «Le gouvernement est tenu à la fin de son mandat de présenter une vision pour mettre fin à la crise dans le secteur, avec notamment la fin du système des agréments, qui n'est plus acceptable», a-t-il ajouté.

Pour sa part, Mustapha Kihel, secrétaire général de la Fédération nationale des professionnels du transport et des taxis a dénoncé la poursuite du système des agréments, soulignant qu'il est devenu «nécessaire d’y mettre fin».

Il a rappelé que «le secteur des transports au niveau national connaît une forte congestion», dénonçant au passage une atteinte aux libertés syndicales et au droit d’informer le public, suite à l’interdiction de la conférence prévue cette semaine. Mustapha Chaaoun a affirmé dans ce sens que les cinq centrales comptent adresser une lettre au ministre de l’Intérieur pour dénoncer l’interdiction de leur conférence de presse.