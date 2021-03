Covid-19 : L’Inde suspend les exportations du vaccin AstraZeneca

L'Inde a suspendu temporairement toutes les principales exportations du vaccin contre le coronavirus AstraZeneca fabriqué par le Serum Institute of India (SII), pour répondre à la demande intérieure à mesure que les infections augmentent, ont confié mercredi deux sources proches du dossier à l’agence Reuters. Cette décision affectera également l'approvisionnement de l’initiative mondiale Covax soutenue par GAVI et OMS, grâce à laquelle 64 pays à faible revenu sont censés recevoir des doses du vaccin anti-Covid19, a déclaré à Reuters l'UNICEF, partenaire d'achat et de distribution dudit programme.

Covax a jusqu'à présent reçu 17,7 millions de doses d'AstraZeneca du SII, sur les 60,5 millions de doses que l'Inde a expédiées au total, et de nombreux pays comptent sur le programme pour vacciner leurs citoyens, rappelle-t-on. Reuters précise qu’il n'y a pas eu d'exportations de vaccins en provenance de l'Inde depuis jeudi, indique le site du ministère des Affaires étrangères, alors que le pays élargit ses propres efforts de vaccination. Les deux sources de l’agence notent que les exportations ne reprendront qu’une fois que «la situation en Inde se stabilise». «Le gouvernement ne prendra pas un si grand risque au moment où tant de personnes doivent être vaccinées en Inde», ajoutent-elles.

La même source rappelle aussi que le SII a déjà retardé les expéditions du vaccin AstraZeneca vers le Maroc, le Brésil, la Grande-Bretagne et l'Arabie saoudite.

Le cabinet du Premier ministre indien Narendra Modi a décidé cette semaine d'élargir la campagne de vaccination en incluant toutes les personnes de plus de 45 ans à partir du 1er avril. De nombreux États avec une flambée des infections ont exigé que tous les adultes soient couverts. Avec 11,7 millions de cas, l'Inde a signalé le plus grand nombre d'infections à coronavirus après les États-Unis et le Brésil. L'Inde a jusqu'à présent administré plus de 52 millions de doses, dont 47 millions par le vaccin AstraZeneca par le SII et le reste avec Covaxin, le vaccin développé localement par Bharat Biotech.