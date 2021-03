La série noire pour le champion des vaccins Moncef Slaoui

Sa nomination par l’ancien président américain Donald Trump en tant que scientifique en chef de l’opération Warp Speed pour piloter la vaccination anti-Covid19, l’a mis sous les feux des projecteurs. Depuis mai dernier, Moncef Slaoui est citée dans plusieurs affaires qui datent d’une dizaine d’années pour certaines. Hormis l’affaire du harcèlement sexuel d’une collègue qui lui a valu son poste de président du conseil d’administration de Galvani Bioelectronics, suite à décision prise par l’actionnaire majoritaire de l’entreprise, le géant pharmaceutique GlaxoSmithKline (GSK), le Maroco-américain a fait parler de lui il y a quelque mois déjà. En effet, des législateurs américains ont pointé du doigt, en août 2020, «de graves conflits d'intérêts financiers» impliquant le biologiste moléculaire et immunologiste d’origine marocaine suite à sa nomination par Donald Trump.

Les démocrates de Capitol Hill ont alors demandé à une société de conseil américaine des détails sur un contrat «inhabituel» ayant permis à Moncef Slaoui de maintenir des investissements personnels et d'éviter de divulguer des informations sur ses participations dans des sociétés pharmaceutiques, tout en assumant son poste de conseiller scientifique en chef de l'opération Warp Speed. Slaoui a, en effet, conservé ses actions GSK, sélectionné en partenariat avec Sanofi pour fournir des millions de doses de vaccin expérimental contre le nouveau coronavirus au gouvernement américain et dont la phase II a été lancée que le mois dernier.

Mais les dossiers impliquant Moncef Slaoui remontent bien avant qu’il ne devienne célèbre. En effet, en juillet dernier, des médias américains ont déterré une ancienne affaire où le nom du biologiste moléculaire et immunologiste d’origine marocaine avait été cité. The Daily Beast lui a ainsi reproché d’avoir «déformé la recherche scientifique sur un médicament qui avait nui à des dizaines de milliers d'Américains» pour un scandale datant de 2007.

Un scandale nommé Avandia

A l’époque, une étude avait créé un séisme au sein de GSK. Publiée dans le New England Journal of Medicine, elle révélait qu’Avandia, médicament à succès contre le diabète de GSK, augmentait le risque de crise cardiaque et de décès chez les patients. Moncef Slaoui, alors président de la recherche et du développement de GSK, aurait ainsi «aidé l'entreprise» dans sa tromperie pour convaincre les autorités sanitaires de la sécurité de son médicament et minimiser ses risques. «Il a offert une évaluation optimiste qui minimisait les risques du médicament», ajoute The Daily Beast. Les rapports d’une commission constituée par le Sénat américain avait alors révélé que GSK avait «intimidé les critiques du médicament, caché des données et induit le public en erreur».

«Non seulement Avandia est efficace, il est en fait supérieur aux médicaments les plus largement utilisés. Nous avons également communiqué avec diligence aux médecins et aux patients les risques scientifiquement établis pour la sécurité d'Avandia», avait-t-il témoigné.

A l’époque, le New York Times avait fait état d’un mail du Maroco-américain où il indiquait pourtant que «la FDA, Nissen (l’auteur de l’étude scientifique, ndlr) et GSK arrivent tous à des conclusions comparables concernant un risque accru d'événements ischémiques (crises cardiaques) allant de 30% à 43%». L’entreprise a tenté plus tard de saper ladite étude, de multiplier les déclarations rassurantes avant de plaider coupable, en 2010. GSK avait ainsi accepté un règlement de 460 millions de dollars pour 10 000 Américains l’ayant poursuivi.

Le groupe a également payé, en 2012, une amende fédérale de 3 milliards de dollars, en raison de la promotion illégale de certains médicaments et de son défaut de communication des données de sécurité sur Avandia, soit la plus grande sanction fédérale payée par une société pharmaceutique aux Etats-Unis.