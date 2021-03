Licencié par GSK pour harcèlement sexuel, Moncef Slaoui présente ses excuses

Le Maroco-américain Moncef Slaoui, a réagi mercredi à l’annonce de son licenciement du poste de président du conseil d’administration de Galvani Bioelectronics suite à des «allégations de harcèlement sexuel corroborées». Dans une déclaration officielle, l’ancien scientifique en chef de l’opération Warp Speed a dit prendre acte, «avec un profond regret», de l'annonce faite par GlaxoSmithKline, groupe majoritaire dans le tour de table de Galvani Bioelectronics.

«J'ai le plus grand respect pour mes collègues et je me sens très mal que mes actions aient mis une ancienne collègue dans une situation inconfortable», écrit-il. Moncef Slaoui présente ainsi ses excuses «sans réserve auprès de l'employée concernée». «Je suis profondément désolé pour toute détresse causée», ajoute-t-il en présentant ses excuses à sa femme et à sa famille pour «la douleur causée» par cette affaire.

«Je travaillerai dur pour me racheter avec tous ceux que cette situation a impactés. Je prends un congé de mes responsabilités professionnelles actuelles avec effet immédiat, pour me concentrer sur ma famille.» Moncef Slaoui

La lettre officielle de l’ancien président du conseil d’administration de Galvani Bioelectronics ne contient aucun démenti des allégations de harcèlement sexuel, corroborées par une enquête en cours mené par le conseil d'administration de GSK. Plus tôt dans la journée, le géant de l’industrie pharmaceutique a assuré que «les comportements du Dr Slaoui sont totalement inacceptables, représentent un abus de sa position de leadership, violent les politiques de l'entreprise et sont contraires aux valeurs fortes qui définissent la culture de GSK».