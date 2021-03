Maroc : Démantèlement d’une cellule terroriste à Oujda

Les éléments du Bureau central des investigations judiciaires (BCIJ) ont démantelé, dans les premières heures de ce jeudi, une cellule terroriste constituée de quatre individus à Oujda. Selon les premières informations, l’opération est le fruit d’une coordination avec les services de renseignement américains. La Direction générale de la Sûreté nationale a indiqué que les suspects sont affiliés au groupe terroriste Daech.

LE BUREAU CENTRAL D'INVESTIGATIONS JUDICIAIRES A DÉMANTELÉ, CE JEUDI MATIN A OUJDA, UNE CELLULE TERRORISTE AFFILIÉE AU SOIT-DISANT "ÉTAT ISLAMIQUE" ET COMPOSÉE DE QUATRE EXTRÉMISTES pic.twitter.com/Q84tLmrgyC — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) March 25, 2021

Les interpellations ont été faites au cours de quatre interventions dans quatre quartiers distincts, aux domiciles des suspects, sous forte présence sécuritaire. Selon le BCIJ, deux frères figurent parmi les membres arrêtés, dont les âges varient entre 24 et 28 ans.

Les passeports de tous les suspects ont été saisis chez l’un des interpelés. Parmi les pièces trouvées au cours des perquisitions, des ordinateurs, des téléphones portables, des armes blanches ainsi que d’importantes sommes d’argent en devise et en monnaie nationale.

Les opérations ont eu lieu dans les quartiers Si Lakhdar, Oued Nachef, Hay Zitoune et la Route de Jerada. Les éléments des forces spéciales de la DGST ont dû lancer des bombes assourdissantes pour neutraliser le danger émanant du suspect principal. Le second suspect a été traqué et interpellé lors de sa fiite sur les toits des maisons voisines.

La même source a souligné que les interpellés envisageaient de rejoindre les camps de Daech dans la région du Sahel pour mener des opérations de combat, avant d'être mobilisés et chargés par l'un des dirigeants du groupe pour mener des plans terroristes au sein du Maroc contre des installations nationales vitales, des locaux sécuritaires et des bases militaires.

Le BCIJ a également indiqué que les suspects cherchaient à acquérir une expertise dans la fabrication des explosifs, en plus de coordonner avec les leaders de Daech pour avoir les ressources et le soutien logistique nécessaire afin de financer leurs projets destructeurs.