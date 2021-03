Contrefaçon de marques : Un réseau criminel démantelé à Fès-Meknès

Une opération menée conjointement par la Brigade nationale de la police judiciaire et les services des deux préfectures de police de Meknès et Fès, en coordination avec la Direction générale de la surveillance du territoire national, a permis l'arrestation, mercredi, de 10 personnes pour leur lien présumé avec un réseau criminel actif dans la contrefaçon des marques commerciales et leur utilisation pour emballer des denrées alimentaires et des produits de nettoyage périmés avant de les stocker dans des conditions susceptibles de nuire à la santé publique.

Cette opération, qui a été effectuée simultanément dans 11 entrepôts des villes de Fès, Meknès, Sefrou et Moulay Yacoub, a permis de saisir de grandes quantités des produits alimentaires, de consommation et de nettoyage périmés de provenance inconnue, conditionnés avec de nouvelles dates de péremption en exploitant de fausses marques commerciales, et ce avant de les stocker dans des conditions ne respectant pas les conditions de santé et de sécurité nécessaires pour ce type de produits, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les opérations d'inspection effectuées dans des espaces aménagés à l'intérieur de ces entrepôts ont permis de saisir des outils d'emballage et du matériel spécial pour la contrefaçon et l'impression de marques, en plus de centaines d'étiquettes de ces marques commerciales et d'importantes quantités de produits périmés que les suspects préparaient ainsi que d'autres quantités prêtes pour la commercialisation, relève le communiqué. Les suspects, âgés entre 28 et 56 ans, ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent.