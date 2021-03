Quotient électoral : Le PJD saisit la Cour constitutionnelle

Le PJD a présenté officiellement un recours devant la Cour constitutionnelle sollicitant annulation de l’article 84 du projet de loi organique 04.21, portant élection des membres de la Chambre des représentants. Une annonce faite ce mercredi 24 mars par le président du groupe des députés du PJD, Mustapha Ibrahimi.

Dès l’adoption du texte, le 5 mars, par les députés et ensuite par les parlementaires conseillers, les islamistes ont exprimé leur détermination à frapper à la porte de la CC pour demander l’abrogation de l’amendement relatif au changement du calcul du quotient électoral. Une détermination réaffirmée d’ailleurs par Saad-Eddine El Othmani lors de son allocution devant les membres du conseil national du parti de la Lampe, le 20 mars.

«Cette disposition, approuvée par les partis de l'opposition et de la majorité, est contraire à la volonté du gouvernement, ne représente pas la volonté populaire, et confisque plutôt son droit constitutionnel, et transformera le processus électoral en une répartition des sièges entre les partis participants de manière égale et sans concurrence», a dénoncé Mustapha Ibrahimi dans des déclarations du site du PJD.