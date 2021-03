Espagne : Le président de la Commission islamique arrêté pour financement du terrorisme

Le président de la Commission islamique d’Espagne a été arrêté par la Police nationale dans le cadre d’une opération antiterroriste, lancée en 2019, indique ce mercredi El Confidencial. Aymen Adlbi, 74 ans, d’origine syrien et apprécié des milieux de pouvoir espagnol, est soupçonné de «financement de groupes jihadistes en Syrie». Les investigations ont commencé en juillet 2019 avec la perquisition dans une boucherie située sous la mosquée centrale de Madrid, sous contrôle de l’Union des communautés islamiques en Espagne, que préside actuellement Adlbi.

La CIE est un organe officiel et l'interlocuteur de l’Etat espagnol sur tout ce qui se rapporte à la communauté musulmane ibérique. Adlbi préside aux destinées de la Commission depuis juillet dernier. Il a succédé à Riay Tatari, décédé le 6 avril suite à son infection par le Covid-19.

Même s'il a bénéficié d'une liberté provisoire, cette arrestation relance la course pour prendre les commandes de la Commission islamique d’Espagne. Les contacts ont d'ores et déjà commencé entre les leaders de la communauté musulmane en Espagne pour préparer la succession d’Aymen Adlbi. Des Espagnols d’origines syrienne et marocaine et dans une moindre mesure les Pakistanais lorgnent le poste. A moins que Madrid n’opte pour la solution d’un Espagnol converti à l’islam et familier des rouages de la CIE.