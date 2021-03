Ramadan : L'approvisionnement du marché national et les prix au cœur d’une réunion

L'état actuel et prévu pour les semaines et mois à venir en matière d'approvisionnement du marché national en produits de base et de première nécessité se caractérise par une offre abondante et diversifiée qui répond aux besoins des citoyens à travers tout le Royaume, souligne mardi le ministère de l'Intérieur. Dans le cadre du suivi de la situation générale d'approvisionnement, des prix et des mesures adoptées en prévision du mois sacré de Ramadan 1442, et suite aux précédentes réunions de coordination entre les ministères et institutions concernés, le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit a présidé mardi, une réunion a été consacrée à l'évaluation et au suivi.

La rencontre, tenue avec la présence de plusieurs ministres, a abordé également l’orientation des interventions des services en charge du suivi et de la protection des consommateurs, outre le renforcement des mécanismes de coordination entre les différentes administrations et instances concernées aux niveaux central et local, selon la même source.

A travers les données actualisées fournies par les responsables des secteurs ministériels, des institutions publiques et les rapports réalisés dans les différentes provinces et préfectures sur la base d'enquêtes et de recherches sur le terrain, il a été confirmé que l’état d’approvisionnement actuel et prévu lors des semaines et mois à venir est caractérisé par une offre abondante et diversifiée qui répond aux besoins des citoyens. Les prix des principales denrées, ajoute-t-on, sont en majorité stables et restent à leurs niveaux normaux, avec des variations relatives enregistrées dans les prix de certains produits par rapport à la même période l'an dernier.

Le communiqué fait état d’une baisse relative enregistrée dans les prix des légumes, des viandes rouges, des légumineuses et des fruits secs, et l'augmentation relative enregistrée dans les prix des huiles alimentaires, de la viande blanche et des œufs.

«En dépit des données rassurantes et des indicateurs positifs, note le ministère, les pouvoirs publics ont été appelés à suivre de près la situation de l'offre et de mobiliser les différents acteurs afin d'assurer l'abondance des produits de première nécessité sur les marchés, à travers tout le Royaume, avec les quantités et la qualité requises et à des prix raisonnables, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter tout défaut d'approvisionnement», précise le ministère.