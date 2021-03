Une perte auditive peut être associée au Covid-19, selon une nouvelle étude

Des chercheurs de l'Université de Manchester et du Manchester Biomedical Research Center ont compilé les données de 24 études qui ont identifié auparavant une association entre le nouveau coronavirus et des problèmes auditifs et vestibulaires. Les résultats de la revue, qui a été financée par le NIHR Manchester Biomedical Research Center (BRC), ont été publiés dans l'International Journal of Audiology et suggèrent qu'environ 7,6% des personnes infectées par le Covid-19 souffrent d'une perte auditive, 14,8% souffrant d'acouphènes et 7,2% de vertiges.

Le système vestibulaire comprend des parties de l'oreille interne et du cerveau qui traitent les informations impliquées dans le contrôle de l'équilibre et des mouvements oculaires, rappelle Sky News, qui rapporte l’information. «S'il est exact qu'entre 7% et 15% des malades présente ces symptômes, c'est quelque chose que nous devrions prendre très au sérieux», confie le professeur Kevin Munro, directeur du Manchester Center for Audiology and Deafness.

Les données de l'étude ont principalement utilisé des questionnaires ou des dossiers médicaux afin d'obtenir des symptômes liés au Covid-19, plutôt que des tests auditifs plus scientifiquement fiables. Kevin Munro, professeur d'audiologie à l'Université de Manchester a d’ailleurs souligné l’urgence de mener une étude clinique et diagnostique pour comprendre les effets à long terme de Covid-19 sur le système auditif.

Les chercheurs mènent actuellement une étude clinique plus détaillée, qui évaluera avec précision à la fois le nombre et la gravité des troubles auditifs liés aux coronavirus au Royaume-Uni.