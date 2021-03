Paris-Orly : La reconnaissance faciale testée sur des vols à destination du Maroc

Depuis jeudi dernier, l'aéroport Paris-Orly teste la reconnaissance facile à l’embarquement comme nouveau moyen pour passer les contrôles de manière ultrarapide. Pour le moment, ce dispositif n’est testé que sur les vols à destination du Maroc avec la compagnie Transavia, écrit Le Parisien.

Ce choix s’explique par le fait que ces vols «présentent l'avantage de ne pas être complets et permettent ainsi au système de se roder tranquillement». «Dans deux mois, l'expérimentation montera en puissance avec des vols de plus de 200 passagers d'Air Caraïbes vers les DOM-TOM», assure-t-on.

Ainsi, pour les voyageurs à destination du royaume à bord des vols Transavia, «il suffit de présenter son visage devant la caméra d’une borne pour enregistrer son bagage, passer les contrôles et monter dans l’avion». De ce fait, «le rêve de tout voyageur pressé [de] ne plus devoir sortir son billet d'avion, sa pièce d'identité, ne plus attendre que l'hôtesse vérifie les documents et que la machine scanne…», devient ainsi une réalité.

«Cela ne prend en réalité que quelques dizaines de seconde», assure le groupe Aéroports de Paris (ADP), après avoir observé les premiers passagers utiliser le système jeudi dernier. «Au dépose-bagage, la borne va reconnaître le visage du voyageur, qui n'aura plus qu'à scanner son étiquette-bagage, poser sa valise sur le tapis et c'est tout», assure-t-on, en précisant que c’est le même scénario en salle d'embarquement, le passager étant appelé à enlever son masque et regarde la caméra avant que les portes ne s'ouvrent pour le laisser accéder à l'avion.