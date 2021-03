Maroc : Un total de 29 018 cas de tuberculose détecté et mis sous traitement en 2020

En dépit de l’impact de la pandémie du coronavirus (Covid-19) sur le système de Santé, un total de 29 018 cas de tuberculose a été détecté et mis sous traitement en 2020, a indiqué ce mercredi le ministère de la Santé. Dans un communiqué à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose (TB), célébrée ce 24 mars, le département a assuré que d’importantes mesures innovantes ont été entreprises pour maintenir les performances des services essentiels de lutte contre la tuberculose aux niveaux escomptés, en vue d’assurer la continuité des services et la disponibilité des médicaments antituberculeux.

Le communiqué rappelle que le Programme national de lutte anti tuberculeuse occupe, depuis plus de trente ans, une «place prioritaire dans la politique de santé au Maroc». «Cela a permis de réaliser des avancées remarquables, reconnues à l’échelle mondiale, en termes d’amélioration des taux de couverture par les services de dépistage, de diagnostic et de prise en charge, de succès thérapeutique maintenu à plus de 85% depuis 1995 et, par conséquent, de réduction de la charge de morbidité et de mortalité de la maladie», détaille-t-on.

Toutefois, en dépit de ces résultats exceptionnels, la tuberculose «demeure un problème de santé fortement influencé par les déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé, nécessitant une conjonction des efforts dans un cadre multisectoriel», reconnaît le ministère.

C’est dans ce sens que le département annonce l’extension du plan stratégique national de prévention et de contrôle de la tuberculose 2021-2023, ayant pour but de «réduire le nombre de décès liés à la tuberculose de 60% en 2023 par rapport à l’année 2015». «Ce plan stratégique constitue le cadre idoine d’intensification de la lutte contre la tuberculose, selon une approche multisectorielle, ancrée au développement humain et prenant en compte les valeurs et principes de droits humains», conclut le ministère.