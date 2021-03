Les travaux de la première ligne de Trambus lancés à Agadir

Les travaux de la première ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) d’Agadir «Amalway Agadir Trambus» ont été lancés mardi à Agadir, lors d’une cérémonie présidée par le Wali de la région Souss Massa et gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji. S’inscrivant dans le cadre du programme de développement urbain (PDU) d’Agadir 2020-2024, signé en février 2020 sous la présidence effective du roi Mohammed VI, cette première tranche, d’une longueur de 3,9 km, débute du Port d’Agadir jusqu’au carrefour El Kamra. À terme, ce tronçon comprendra deux pôles d’échanges et un total de 11 stations implantées avec une équidistance moyenne de moins de 440 mètres pour faciliter l’accès au trambus.

Les premiers travaux, relatifs à l’infrastructure de circulation du Trambus, seront menés par la société marocaine Générale Routière, filiale de NGE, groupe français de bâtiment et travaux publics. Ils bénéficieront d’une enveloppe de 123,90 millions de dirhams et nécessiteront 14 mois de réalisation pour une date d’achèvement prévue en juin 2022.

Porté par la Société de développement local Grand Agadir pour la mobilité et les déplacements urbains, ce projet permettra d’améliorer les conditions de vie des habitants du Grand Agadir, de promouvoir une mobilité durable et une requalification urbaine d’un grand nombre de quartiers, tout en intégrant une dimension environnementale et en contribuant à l’attractivité de la métropole.

Maître d’ouvrage délégué du projet, la SDL Agadir Mobilité, en charge de la réalisation de la première ligne de BHNS d’Agadir, dispose d’un budget de 1,2 milliard de dirhams pour mener à bien ce projet selon un calendrier conforme aux prévisions du PDU d’Agadir 2020-2024.

Afin d’accompagner le chantier de réalisation de cette première ligne au cœur d’Agadir, une importante communication sera déployée auprès du grand public pour permettre aux citoyens de faire connaissance avec cette nouvelle infrastructure urbaine et de se l’approprier avant même sa mise en service.