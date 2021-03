Maroc : Crédit Agricole signe 21 conventions avec les parties prenantes du secteur agricole

Après avoir rencontré les représentants de chaque fédération interprofessionnelle, en présence de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (COMADER) et des représentants du ministère de l’Agriculture, le Groupe Crédit Agricole du Maroc a organisé, mardi, un grand symposium réunissant les parties prenantes du secteur agricole et du monde rural. Une rencontre qui vient clôturer le cycle de rencontres, qui s’est déroulé entre novembre 2020 et mars 2021.

Ainsi, vingt et une conventions ont été signées entre le Crédit Agricole du Maroc et les parties prenantes du secteur agricole et du monde rural, en marge de ce Symposium, tenu sous le thème «Génération Green : quel accompagnement par le Groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) ?».

Portant les engagements respectifs de la Banque et des Interprofessions, 18 conventions ont été signées avec 18 interprofessions visant à accompagner l'ensemble des filières dans l'opérationnalisation des objectifs fixés dans le cadre de leurs contrats programmes 2021-2030, en facilitant l'accès aux financements du Groupe CAM à l’ensemble des opérateurs.

Ces protocoles posent le cadre d’accompagnement par le groupe CAM de chaque filière dans le cadre de la nouvelle stratégie agricole «Génération Green 2020- 2030». A ce titre, la banque se mobilisera aux côtés de chaque filière en adaptant son offre pour permettre aux opérateurs de réaliser leurs objectifs en termes d’investissements.

Dans une déclaration à la presse peu avant la signature de ces conventions, le président du directoire du CAM, Tariq Sijilmassi a relevé que ces 18 programmes s'assignent comme objectif principal, la mise en œuvre de la vision royale qui vise la création d'une nouvelle génération d'entrepreneurs dans le milieu rural ainsi que la création d'une classe moyenne dans ce même milieu, outre l'accompagnement du plan Génération Green 2020-2030.

Par ailleurs, deux autres conventions quadripartites de haut niveau ont été scellées par le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, la Fédération des chambres d’agriculture du Maroc (FECAM), la COMADER et le Groupe Crédit Agricole du Maroc, visant à accompagner le déploiement de la nouvelle stratégie agricole, notamment en ce qui concerne l’entrepreneuriat des jeunes en milieu rural et le développement des filières agricoles.