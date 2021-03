Le gouvernement néerlandais condamne la profanation du drapeau du Maroc

Le gouvernement néerlandais a condamné, mardi, les incidents survenus récemment aux consulats du Maroc à Den Bosh et Utrecht et promis de prendre toutes les mesures sécuritaires et judiciaires à l’encontre de leurs auteurs. Dans sa réponse aux questions du député Martijn Van Helvert du Parti Appel Démocrate Chrétien (CDA), le ministre néerlandais des Affaires étrangères Stef Blok a affirmé que «ces actes sont inacceptables».

Des individus se sont introduits par effraction, lundi, au consulat général du royaume à Den Bosch, en violation de la convention de Vienne sur l'inviolabilité des postes diplomatiques, et ont profané le drapeau national et des symboles de la Nation. Le même incident s’était produit en janvier dernier au consulat du Maroc a Utrecht, rappelle-t-on.

Le ministre a reconnu que «ces dernières années, des manifestations ont eu lieu à plusieurs reprises à proximité des consulats marocains ainsi qu'à l'ambassade du Maroc». Il a affirmé avoir pris connaissance d’un incident récemment dans un consulat marocain où «des manifestants se sont livrés à des intimidations et des menaces à l'encontre du personnel consulaire et des visiteurs».

«Les incidents dont nous avons connaissance concernent des infractions pénales de diverses natures, sur lesquels, dans certains cas, des rapports ont été établis. Nous savons que cela impliquait des agressions, des menaces et des destructions. S'il y a des infractions pénales, la police et le ministère public agiront à leur encontre», a dit le ministre néerlandais.

«En tant que pays hôte, les Pays-Bas ont une responsabilité particulière envers les ambassades et les consulats et doivent veiller à ce qu'ils puissent fonctionner correctement et en toute sécurité», a souligné le chef de la diplomatie néerlandaise.

À la suite de ces incidents, a-t-il assuré, le Coordinateur national pour la lutte contre le terrorisme et la sécurité a demandé aux unités des régions où se trouvent l'ambassade et les consulats d'être extrêmement vigilants en ce qui concerne la sécurité des représentations marocaines.

Lundi à l’aube, des individus ont arraché le drapeau marocain ornant son consulat à Den Bosh, pour le piétiner et le remplacer par une banderole, où il est inscrit «Vive le peuple».