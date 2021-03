Pays-Bas : Les mosquées marocaines plaident pour une solution au couvre-feu pendant Ramadan

Alors que le mois de Ramadan arrive dans une quinzaine de jours, le Conseil des mosquées marocaines aux Pays-Bas (RMMN) a exprimé ses préoccupations. En effet, alors que les lieux de culte ont maintenant proposé un plan pour fermer leurs portes à 21 heures pendant le ramadan, cela permettre à certains visiteurs de passer la nuit dans la mosquée jusqu'au lendemain matin.

«Ce n’est pas une bonne idée. En tant que Conseil, nous pensons que ce n'est pas pratique. Ces types de plans ne sont pas non plus dans l'esprit du couvre-feu et cela nuit également à la sécurité», a confié son vice-président Saïd Bouharrou, à Hart van Nederland.

Le responsable a souligné l’importance que le cabinet, avec les organisations de culte, trouve une solution ciblée au problème. Il a noté que les lieux de culte ont adhéré aux règles depuis le début de la crise sanitaire. «Mais nous craignons maintenant que certains problèmes surviennent parce que les gens proposent toutes sortes de solutions créatives», met-il en garde.

Pour le conseil, la solution possible serait d’autoriser les déplacements des fidèles pendant le couvre-feu, sur présentation d’une demande au préalable. Ils peuvent ainsi présenter leurs autorisations aux agents de contrôle prouvant qu’ils sont sur le chemin du retour de la mosquée.

Cette semaine, le ministre néerlandais de la justice et de la sécurité consultera plusieurs organisations musulmanes pour discuter des conséquences du couvre-feu pour, entre autres, les prières du soir. Le cabinet prendra une décision finale ce mardi sur la manière de procéder avec la mesure.

La demande de plus de souplesse au couvre-feu instauré dans le pays émane aussi des maires des villes, qui ont demandé lundi à modifier le couvre-feu. «Les gens veulent rendre visite à leurs familles pendant le Ramadan», déclare le maire de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. «Espérons qu'il y aura plus de facilités pendant cette période», a-t-il ajouté.