Malgré l’interdiction, la fièvre du Bitcoin touche le Maroc

Bien que la loi marocaine interdise les crypto-monnaies depuis 2017, ces dernières ont connu un grand engouement de la part des internautes du pays, surtout au cours des trois dernières années. Citant Jukka Blomberg, directeur du marketing de LocalBitcoins, le site spécialisé Coindesk a rapporté que le mois de février 2021 aura ainsi été «les meilleur mois de l’histoire de la plate-forme au Maroc en termes de volumes de négociation». Selon le responsable, près de «900 000 dollars de bitcoins ont été échangés sur la plateforme tout au long du mois». Aussi, «une augmentation de 30% des inscriptions d’utilisateurs entre 2019 et 2020, avec plus de 700 nouveaux comptes créés, a été enregistrée».

En chiffres, la même source rapporte qu’entre novembre 2017 et février 2021, «les volumes de trading sur la plateforme ont connu une forte augmentation de 215%». En 2017, l’Office des changes a annoncé pourtant que les transactions en monnaie virtuelle étaient une infraction à la réglementation des changes, passible de sanctions et d’amendes, mais il s’est penché sur la réflexion autour d’une monnaie numérique nationale.

Source : Coindesk

Coindesk rappelle que dans ce contexte, «la course des prix du bitcoin en 2020 a stimulé la demande de crypto-monnaie dans le monde entier» et que le Maroc n’a pas échappé à cette tendance, avec l’adhésion des internautes curieux ou désireux de trouver de nouvelles possibilités de réaliser une certaine autonomie financière.