Un Marocain se rend à Fnideq, récupère son neveu et revient à Ceuta…à la nage

Forcer un regroupement familial tout en prenant les choses en main, tel était l’exploit d’un Marocain qui n’a pas souhaité attendre les procédures bureaucratiques. Ce weekend, il est parti de Ceuta vers Fnideq, afin de «récupérer son neveu», avant de revenir dans la ville espagnole, en effectuant ce trajet de 30 minutes à la nage. Selon des sources de la Garde civile citées par le média espagnol La Razon, des agents ont dû aider deux personnes qui se trouvaient dans l'eau, près de Tarajal. Les deux migrants ont été récupérés par un bateau de patrouille, qui a précisé qu’il s’agit d’un adulte et d’un mineur.

De retour à terre, ils ont été pris en charge par la Benemérita et la Croix-Rouge, qui leur ont fourni des vêtements secs et les ont soumis à des tests PCR dans le respect des protocoles sanitaires. Plus tard, les deux Marocains ont été transférés pour être confinés. «L'adulte s'était déjà rendu à Ceuta, où il était arrivé irrégulièrement. Pour des raisons inconnues, il a décidé de repartir dans la direction opposée pour récupérer son neveu et tous deux ont nagé depuis le Maroc», poursuit la même source.

L'Association espagnole des gardes civils (AEGC) a dénoncé, pour sa part, «un manque de moyens pour pouvoir contrôler ce trafic de personnes qui, en plus d'être illégal, comporte de graves dangers pour la vie de ceux qui s’y aventurent». «Oncle et neveu sont déjà à Ceuta, protagonistes d'un regroupement particulier, dans une frontière fermée mais qui laisse toute possibilité de passage en mer», conclut le média espagnol.