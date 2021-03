Migration : Une ONG critique l’Espagne et l’UE pour leurs accords avec le Maroc

L'Association andalouse des droits de l'homme (Apdha) a critiqué, dimanche, les «politiques migratoires criminelles» de l’Espagne et de l'Union européenne (UE) ayant conduit à la mort de 1 717 migrants dans leur tentative d'atteindre l'Espagne en 2020. Dans son rapport présenté à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, célébrée le 21 mars, Apdha a critiqué le déploiement de patrouilleurs et les accords conclus avec des pays tiers, comme le Maroc, pour que ces Etats jouent «le rôle de pays tampons et de gendarmes aux frontières de l'Union européenne». Des accords qualifiés par l’ONG de «paiements indécents».

«Le gouvernement espagnol est complice d'innombrables violations des droits de l'homme», fustige le rapport, cité par OK Diario et qui reproche à l’Espagne et l’UE de «tenter de contenir les migrants par la répression, la militarisation et la criminalisation».

Apdha a dit constaté une hausse de 29% du nombre de personnes qui ont réussi à accéder à un territoire sûr de l'autre côté de la frontière (41 861 personnes) en 2020. L’occasion pour elle de mettre en évidence «la volatilité des plans conçus par le gouvernement pour réduire l'arrivée de migrants, avec d'énormes conséquences en termes de coût en vies humaines». Elle dit regretter que «le gouvernement (espagnol) ait décidé d'abandonner tout projet de routes légales et sûres (…) et a opté pour la répression, la violation des droits de l'Homme et la criminalisation des migrants, comme ses précédents».

«Pour faire face démocratiquement et humainement au déplacement de personnes dans ce monde planétaire, des politiques dignes d'être accueillies et d'établir des itinéraires légaux et sûrs sont essentielles, car c'est le seul moyen d'empêcher des milliers de personnes de perdre la vie pour trouver un avenir dans la dignité», conclut-elle.