Covid-19 : Le Maroc attend de nouveaux lots de vaccins de 4 fournisseurs

Le Maroc attend de nouveaux lots de vaccins de Sinopharm, Spoutnik V et AstraZeneca dans les prochains jours, même s'il n'a toujours pas de date de livraison confirmée, suite à l'intensification de la demande mondiale. Ces lots pourront arriver «entre fin mars et début avril», a confié à l’agence EFE le professeur Azzedine Ibrahimi, membre du Comité national scientifique et technique consultatif de vaccination.

Ainsi, selon le responsable, le royaume recevra 2 millions de doses du vaccin chinois Sinopharm, un million et demi de doses du vaccin AstraZeneca fabriqué en Corée du Sud et qui arrivera dans le cadre du programme Covax de l’OMS, un million de doses du vaccin russe Spoutnik V et une autre quantité non déterminée d'AstraZeneca fabriquée en Inde. L’expert a toutefois souligné qu'il y a «beaucoup d'incertitude» sur la dernière commande d'AstraZeneca qui doit être livrée par Serum Institute of India (SII) en raison de la pression exercée sur ce laboratoire.

Il a néanmoins tenu à exprimer sa satisfaction des résultats obtenus par la campagne de vaccination massive lancée dans le pays il y a plus d'un mois et demi, qu'il a qualifiée de «petit succès», rappelant que sur le nombre total de vaccins inoculés en Afrique, 95% ont été administrés au Maroc.

«Les clés du succès de cette campagne s'expliquent par la diversification des fournisseurs de vaccins dès le départ et par la pyramide des âges du pays, avec une large base de jeunes et moins de personnes âgées», a-t-il déclaré. «Cela a permis de vacciner les plus de 60 ans, les populations vulnérables et tout le personnel travaillant en première ligne», a ajouté le professeur Azzedine Ibrahimi selon qui le royaume se dirige actuellement vers la deuxième étape de l'immunité collective.

Le Maroc a acquis un total de 8,5 millions de vaccins, dont sept millions livrés par SII et le reste depuis la Chine.