Figuig : Les députés du PJD demandent la comparution de Nasser Bourita

Lundi 22 mars, dans une lettre adressée au président de la Commission des Affaires étrangères à la Chambre des représentants, le groupe des députés du PJD a demandé la comparution de Nasser Bourita. Une réunion qui sera consacrée, si le gouvernement accepte la requête, aux événements d’El Arja à Figuig, indique le site du parti de la Lampe.

Les parlementaires pjdistes soulignent que «le royaume a réalisé une série de réalisations successives au niveau de la cause nationale». Toutefois ils notent que «certaines réactions négatives de parties qui n'apprécient pas ces réalisations, comme les provocations que subissent un certain nombre d'agriculteurs marocains aux frontières orientales de notre pays de la part des autorités algériennes qui les appelant à évacuer la région d’El Arja».

Samedi devant les membres du conseil national du PJD, Saad-Eddine El Othmani a évoqué le sujet, pointant un «comportement inacceptable et un acte condamné» du pouvoir algérien. Et d’ajouter que son parti «a pleinement confiance en les autorités marocaines qui travailleront avec fermeté et sagesse en vue de parvenir à une solution viable à ce problème».

Le jeudi 18 mars, les fermiers marocains qui exploitaient depuis plusieurs générations les terres d’El Arja ont été contraints par l'armée algérienne d’évacuer les lieux.