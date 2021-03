Le PJD lance un appel au retour de Benkirane

Après le retour de Driss Azami à la présidence de son conseil national, les islamistes espèrent que Abdelilah Benkirane révisera sa décision de suspendre son adhésion au PJD.

«Par souci de maintenir l'unité du parti et de renforcer sa cohésion interne, le conseil national lance un appel au frère Abdelilah Benkirane, l’un des symboles et fondateurs du parti, de lever le gel de son appartenance au parti et de revenir contribuer activement aux côtés des membres du parti», indique le parlement du parti de la Lampe dans un communiqué publié ce lundi à l’issue de sa session extraordinaire les 20 et 21 mars.

Le jeudi 18 mars, dans une lettre manuscrite, l'ancien secrétaire général du PJD a annoncé avoir renoncé à la rupture des relations avec le chef du gouvernement Saad-Eddine El Othmani et les ministres Mustafa Ramid, Aziz Rebbah, Mohamed Amekraz, et l’ex-ministre Lahcen Daoudi. Néanmoins, il a maintenu le gel de son adhésion au parti.