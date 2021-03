Pays-Bas : L’universitaire d’origine marocaine Nadia Bouras menacée par l’extrême droite

L’Université de Leiden a apporté son soutien à sa chercheuse, l’historienne néerlandaise d’origine marocaine, Nadia Bouras, qui a signalé ce week-end le passage de militants d’extrême droite à son domicile, où un message menaçant a été laissé sur la porte d’entrée. Le message signale aux résidents, taxés d’être proches des idées de la gauche, que leurs maisons sont «sous surveillance» par un groupe se faisant appeler Vizir op Links (vus à gauche).

Sur son compte Twitter, l’universitaire a exprimé son intention de porter plainte auprès de la police. Elle a également remercié son université et le département des affaires de sécurité en son sein, grâce auquel la police locale est intervenue. Nadia Bouras s’est dite choquée d’avoir découvert l’autocollant avec ses enfants.

Ontzettend blij met de steun van de universiteit. Via Veiligheidszaken van @UniLeiden is de wijkagent ingeschakeld. Die is net geweest. Veel dank!