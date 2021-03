Espagne : Valeriano Ruiz Hernandez, membre associé de l’Académie Hassan II, n'est plus

L'Académie Hassan II des sciences et techniques a annoncé, lundi, le décès le 10 mars à Séville (Espagne) du professeur Valeriano Ruiz Hernandez, membre associé de l'Académie depuis son installation le 18 mai 2006 par le roi Mohammed VI.

Professeur de physique à l’Université de Séville (École supérieure des ingénieurs) et de thermodynamique au département du génie électrique dans la même université, le regretté, disparu à l'âge de 78 ans, a dirigé le Groupe de thermodynamique et énergies renouvelables, l’Institut Andalou des énergies renouvelables ainsi que le Centre des technologies avancées pour les énergies renouvelables, indique un communiqué de l’Académie. Il a participé activement, en matière d’énergies renouvelables, à un grand nombre de commissions et de groupes d’experts, tant en Espagne qu’au niveau européen, dans le cadre de la Commission européenne, ajoute le communiqué.

Au sein de l'Académie, le défunt était un membre éminent du Collège scientifique «Ingénierie, Transfert et Innovation Technologique», participant activement à ses activités, relève-t-on de même source.

«Grande référence internationale dans le domaine du génie de l’énergie en général et de l’énergie solaire en particulier, la disparition du Pr. Valeriano Ruiz Hernandez constitue une immense perte pour l'Académie, et pour toute la communauté scientifique», souligne le communiqué, ajoutant que «sa contribution aux activités de l'Académie, particulièrement dans un domaine aussi important et vital que celui de l'énergie, est reconnu de tous».

«En cette douloureuse circonstance, les membres de l'Académie Hassan II des sciences et techniques présentent à la famille du défunt, à ses amis et ses collègues, leurs vives condoléances et leurs sincères sentiments de compassion, implorant le Tout-Puissant d'entourer le regretté disparu de sa miséricorde et de sa clémence, et d'accorder à ses proches patience et réconfort», conclut-on.